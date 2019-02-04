На Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу, - ФОТО
"1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників та лісової підстилки на території Ужгородського військового лісництва, в районі с. Циганівці Ужгородського району. На час отримання повідомлення, площа пожежі становила близько 5 га. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 га", - повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Закарпатській області.
Фото:ДСНС
Як інформують у відомстві, для ліквідації пожежі на допомогу працівникам Ужгородського військового лісництва до місця було направлено 14-ту, 15-ту та 16-ту державні пожежно-рятувальні частини та рятувальників Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області.
Фото:ДСНС
Фото:ДСНС
Фото:ДСНС
Усього до гасіння було залучено 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.
О 19:12 пожежу на площі 35 га вдалося локалізувати, її ліквідація тривала до 11:05 наступного дня, 2 квітня.
Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.
Нагадаємо, що у Рівненській області через великі пожежі на полях 24 березня довелося тимчасово обмежити проїзд двома автомобільними дорогами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"