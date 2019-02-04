На Закарпатті вигоріло 35 гектарів лісу, - ФОТО

Усього до гасіння було залучено 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу

Підрозділи ДСНС спільно з лісниками ліквідували пожежу на території Ужгородського військового лісництва.

"1 квітня о 17:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників та лісової підстилки на території Ужгородського військового лісництва, в районі с. Циганівці Ужгородського району. На час отримання повідомлення, площа пожежі становила близько 5 га. Вже через короткий термін часу та посилення вітру її площа збільшилася до 35 га", - повідомляє прес-служба Управління ДСНС в Закарпатській області.



Фото:ДСНС

Як інформують у відомстві, для ліквідації пожежі на допомогу працівникам Ужгородського військового лісництва до місця було направлено 14-ту, 15-ту та 16-ту державні пожежно-рятувальні частини та рятувальників Аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області.



Фото:ДСНС



Фото:ДСНС



Фото:ДСНС

Усього до гасіння було залучено 9 одиниць техніки та 50 чоловік особового складу.

О 19:12 пожежу на площі 35 га вдалося локалізувати, її ліквідація тривала до 11:05 наступного дня, 2 квітня.

Завдана матеріальна шкода та причина займання встановлюються.

Нагадаємо, що у Рівненській області через великі пожежі на полях 24 березня довелося тимчасово обмежити проїзд двома автомобільними дорогами.