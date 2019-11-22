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На закупівлю ліків у бюджеті закладено майже 10 мільярдів, - МОЗ

Програму "Доступні ліки" розширять і вдвічі збільшать суму на її фінансування
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на закупівлю ліків у держбюджеті-2020 закладено 9 млрд 770 млн гривень. Про це вона сказала під час пресконференції в Житомирі.
На закупівлю ліків у бюджеті закладено майже 10 мільярдів, - МОЗ Фото: Fotolia

"На наступний рік у бюджеті виділено 9 млрд 770 млн гривень на централізовану закупівлю ліків. У цьому році це було 6,6 млрд. Це значне збільшення для того, щоб ми мали можливість закупити ліки відповідно до заявок регіонів. Для більшості важких захворювань ми можемо закупити 100% від потреби", - заявила Скалецька, передає LB.ua.

У наступному році можливість закупівлі ліків буде розширена завдяки центральній закупівельній організації. Вона надаватиме послуги і для центральних закупівельних програм, і для лікарень.

Окрім того, в 2020 році програму "Доступні ліки" розширять і вдвічі збільшать суму на її фінансування.

"У 2020 році розшириться програма «Доступні ліки», у фінансовому плані її суму збільшено вдвічі, а також з 1 квітня до переліку будуть включені інсуліни. У регіонах є нестача коштів на придбання інсулінів, а в наступному році її не буде", - зазначила голова МОЗ.

Скалецька додала, що через три-п'ять років інструменти за доступними ліками реімбурсації (процес, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність ліків і медпослуг) і зниження цін сприятимуть мінімізації витрат пацієнтів.

"Що більше ми зможемо затверджувати клінічні інструкції, то менше буде необґрунтованих витрат на ліки пацієнтами", - резюмувала Скалецька.

Нагадаємо, що в Україні 18 листопада запрацював онлайн-сервіс для пошуку аптек, які працюють за програмою "Доступні ліки".

 
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22 11 2019 15:40
ТЕГИ: ліки, бюджет
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