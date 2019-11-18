В Україні запустили сервіс для пошуку аптек з програми "Доступні ліки"

Зазначається, що станом на 1 листопада до програми приєдналися вже понад 7700 аптек - приблизно 30-35% від загальної кількості в Україні

В Україні 18 листопада запрацював онлайн-сервіс для пошуку аптек, які працюють за програмою "Доступні ліки".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України, повідомляє "Громадське".

Сервіс запрацював на основі відкритих даних. Він складається з пошукової таблиці та інтерактивної мапи з аптеками та медичними закладами у радіусі 7 кілометрів від кожного медзакладу.

Зазначається, що станом на 1 листопада до програми приєдналися вже понад 7700 аптек - приблизно 30-35% від загальної кількості в Україні.

У сервісі щодо кожної аптеки вказані назва, адреса, належність до аптечної мережі та сума коштів, компенсованих державою цій мережі за програмою "Доступні ліки". Щодо кожного медзакладу вказані назва, адреса та кількість пацієнтів, що підписали там декларації з лікарями.

Дані для інструменту опубліковано на національному порталі відкритих даних. Також онлайн-інструмент допоможе місцевій владі побачити "білі плями" в аптечній інфраструктурі.

Скористатись інструментом можна за посиланням.

Урядова програма "Доступні ліки" діє в Україні з квітня 2017 року. Згідно з нею пацієнт, який уклав декларацію з сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом, може за його рецептом отримувати ліки, частково або повністю оплачені державою. Вартість ліків оплачується Національною службою здоров’я (НСЗУ) коштом платників податків.

Нагадаємо, що у програмі "Доступні ліки" поповнився список безкоштовних препаратів