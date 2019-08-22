CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа залізничних вокзалах планують встановити розетки з USB-портами для зарядки гаджетів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На залізничних вокзалах планують встановити розетки з USB-портами
Пасажири можуть заряджати свої гаджети на вокзалах і в поїздах безкоштовно
Фото: steelarm.ua
Також у компанії нагадали, що пасажири можуть заряджати свої гаджети на вокзалах і в поїздах безкоштовно. Таке рішення ухвалили ще у 2017 році, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Якщо у вас вимагатимуть за це кошти, обов’язково повідомте наш контактний центр: 0 800 503 111", - додали в УЗ.
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.
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