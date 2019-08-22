Пасажири можуть заряджати свої гаджети на вокзалах і в поїздах безкоштовно

На залізничних вокзалах планують встановити розетки з USB-портами для зарядки гаджетів.

Також у компанії нагадали, що пасажири можуть заряджати свої гаджети на вокзалах і в поїздах безкоштовно. Таке рішення ухвалили ще у 2017 році, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Якщо у вас вимагатимуть за це кошти, обов’язково повідомте наш контактний центр: 0 800 503 111", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" повідомили, що станом на середину серпня з пасажирських поїздів викрали інвентарю на загальну суму близько 400 тисяч гривень.