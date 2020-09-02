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На Запоріжжі 3 дітей провалились під лід і потонули

Встановлено, що двоє хлопчиків та дівчинка 2014 років народження разом пішли гуляти та довгий час не повертались додому
У Запорізькій області на ставку провалилися під кригу та потонули троє 5-річних дітей.
На Запоріжжі 3 дітей провалились під лід і потонули Фото: dsns.gov.ua

Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій,передає "Громадське".

«8 лютого о 20:24 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Долинське Запорізького району на місцевому ставку провалилися під лід та потонули 3 дитини (2014 р.н.)».

Встановлено, що двоє хлопчиків та дівчинка 2014 років народження разом пішли гуляти та довгий час не повертались додому. Батьки почали самостійно шукати дітей та знайшли їх у воді на місцевому ставку. Лікарі «швидкої» намагались врятувати дітей, проте всі троє малолітніх померли.

Нагадаємо, що у 2019 році Держпродспоживслужба проаналізувала майже 8 тисяч щоденних меню для харчування дітей у закладах загальної середньої освіти й у 25% з них виявили порушення щодо виконання норм натурального харчування.

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09 02 2020 13:30
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