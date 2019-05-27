CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа його словами, позовна заява розписана на 9-ти сторінках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Горковенко подав до суду на Зеленського
Звільнений президентом з посади члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко подав до суду на главу держави з вимогою визнати рішення про звільнення протиправним
Фото: "Радіо Свобода"
"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними", - написав Горовенко у Facebook.
"По-перше, укази скасовувати не можна, навіть коли комусь дуже хочеться чи колеться", - впевнений Горковенко.
"По-друге, це сьогодні пан президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатку тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили. Тому, читайТЕ!", - зазначив він.
Він подякував всім, хто допоміг його з сформулювати позовні вимоги.
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27 05 2019 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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