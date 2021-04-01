На Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє китайська газета Женьмінь жибао.
Після 23-денної місії повертальний модуль дослідного місячного зонда "Чан'е-5", на борту якого перебували близько 40 грамів насіння рису, успішно повернувся на Землю.
Заступник директора Науково-дослідного центру космічної селекції Го Тао розповів, що результати цього експерименту допоможуть виявити вплив космічних умов на сільськогосподарські структури, а також вивести сорти рису з унікальними властивостями.
Китайський зонд "Чан'е-5", що складається з орбітального, посадкового, злітного та повертального модулів, був запущений 24 листопада. Повертальний модуль зонда "Чан'е-5" приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія (Північний Китай) у середині грудня, доставивши на Землю 1731 грам зразків місячного грунту.
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