Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

На Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці

У наземній китайській лабораторії зійшли деякі насінини рису, які побували на Місяці в рамках місії "Чан'е-5".
На Землі проросло насіння рису, що побувало на Місяці Rys

Як передає Укрінформ, про це повідомляє китайська газета Женьмінь жибао.

Після 23-денної місії повертальний модуль дослідного місячного зонда "Чан'е-5", на борту якого перебували близько 40 грамів насіння рису, успішно повернувся на Землю.

Заступник директора Науково-дослідного центру космічної селекції Го Тао розповів, що результати цього експерименту допоможуть виявити вплив космічних умов на сільськогосподарські структури, а також вивести сорти рису з унікальними властивостями.

Китайський зонд "Чан'е-5", що складається з орбітального, посадкового, злітного та повертального модулів, був запущений 24 листопада. Повертальний модуль зонда "Чан'е-5" приземлився в автономному районі Внутрішня Монголія (Північний Китай) у середині грудня, доставивши на Землю 1731 грам зразків місячного грунту.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2021 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.