На Житомирщині поліція затримала автомобіль із 700 кг бурштину

У Новоград-Волинському районі правоохоронці наздогнали і примусово зупинили мікроавтобус Nissan, в якому було 27 мішків із бурштином, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Близько 20:00 на 255 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с.Повчино Новоград-Волинського району, патрульні примусово зупинили автомобіль Nissan. Рухаючись територією Рівненської області, водій порушив кілька правил дорожнього руху і не зупинився на вимогу поліцейських, тому вони вирішили його наздогнати і перевірити. Як виявилося, водій уникав спілкування з поліцейськими через вантаж, що знаходився в мікроавтобусі", - йдеться в повідомленні.

Під час огляду автомобіля з'ясувалося, що водій перевозив 27 мішків з камінням, зовні схожими на бурштин-сирець. Щоб уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності, водій, 51-річний житель Чернівецької області, запропонував поліцейським 1000 євро.

Виявлене каміння було вилучено і передано на зберігання в ГУНП у Житомирській області, призначено експертне дослідження.

Досудове розслідування проводиться за ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Також поліція задокументувала обставини пропозиції неправомірної вигоди патрульним. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 369 КК України.

Читайте також: Правоохоронці запобігли вивезенню з України до Китаю майже 300 кг бурштину