На зірці поблизу Сонця зафіксували небезпечний "феєрверк"

Так виглядало наше Сонце 4,5 мільярда років тому

Команда астрономів із Колорадського університету у Боулдері (США) виявила на наближеній до планети Земля зірці EK Draconis потужний сплеск енергії та заряджених частинок - набагато потужніший за ті, що відбуваються в Сонячній системі.

Зірка EK Draconis знаходиться на відстані 111 світлових років від Землі. Цей жовтий карлик схожий на Сонце, але він набагато молодший, адже йому всього від 50 до 125 мільйонів років.

"Так виглядало наше Сонце 4,5 мільярда років тому", - заявив астрофізик Юта Ноцу.

Зазначається, що під час свого дослідження астрономи виявили на зірці "суперспалах", після якого приблизно через 30 хвилин почався викид корональної маси, що рухався зі швидкістю приблизно 1,8 млн км/год. Астрономи оцінили його масу у 10 разів більше, ніж маса найбільшого відомого сонячного викиду.

"Це перше виявлення можливого викиду корональної маси від зірки сонячного типу", - сказав Ноцу, додавши, що такі викиди корональної маси можуть мати серйозний вплив на Землю та людське суспільство.

Зазначається, що дані астрономів свідчать про те, що молоде Сонце, можливо, також викликало гігантські викиди корональної маси, які, у свою чергу, могли вплинути на ранню Землю.

"Іншими словами, викиди корональної маси можуть бути тісно пов’язані з середовищем, де зародилося життя", - зазначив Ноцу.