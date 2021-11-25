Телескоп NASA показав космічне "обличчя"

"Чандра" вивчає об’єкт у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в (систему – ред.) AM 2026-424

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала дві галактики, які перебувають у процесі злиття одна з одною (система AM 2026-424).

Про це обсерваторія повідомила у Твіттері.

""Чандра" вивчає об’єкт у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в (систему – ред.) AM 2026-424", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони розташовані приблизно в 700 мільйонах світлових років від Землі, а самі галактики оточені інтенсивним кільцем зореутворення.

Як повідомлялося, космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик Abell 1795, яке знаходиться у сузір’ї Волопас.