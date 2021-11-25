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Телескоп NASA показав космічне "обличчя"

"Чандра" вивчає об’єкт у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в (систему – ред.) AM 2026-424
Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала дві галактики, які перебувають у процесі злиття одна з одною (система AM 2026-424).
Телескоп NASA показав космічне "обличчя" Фото: NASA/CXC/NGST
Про це обсерваторія повідомила у Твіттері. 
 
""Чандра" вивчає об’єкт у сузір’ї Мікроскоп. Поруч у небі знаходяться дві галактики однакового розміру, які зливаються в (систему – ред.) AM 2026-424", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що вони розташовані приблизно в 700 мільйонах світлових років від Землі, а самі галактики оточені інтенсивним кільцем зореутворення.
 
 
Як повідомлялося, космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала скупчення галактик Abell 1795, яке знаходиться у сузір’ї Волопас. 
 
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25 11 2021 15:14
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