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На зміну місця голосування перед другим туром українці мають дев'ять днів

Кінцевий термін подачі документів - 15 квітня
Відсьогодні українці можуть почати процедуру тимчасової зміни місця голосування без зміни місця реєстрації.
На зміну місця голосування перед другим туром українці мають дев Фото: EPA/UPG

"Відсьогодні наші громадяни мають можливість змінити місце голосування. І це також одна з причин, чому ми намагалися якнайшвидше, не втрачаючи рівня професіоналізму, оглянути всі документи і вийти на підсумки голосування", - сказала Тетяна Сліпачук, інформує LB.ua.

Голова ЦВК також додала, що відділи ведення Державного реєстру виборців будуть працювати у вихідні дні для прискорення процесу щодо зміни місця голосування.

"Вперше підсумки виборів були встановлені протягом семи днів з дня голосування. Крім того, якщо в 2014 році був 31 протокол з позначкою "уточнений", то цього року був 41 такий протокол, але ми однаково змогли обробити всі документи в більш короткі терміни і отримати уточнені дані", - зазначила Сліпачук.

Подати документи для зміни місця голосування перед другим туром можна до 15 квітня включно.

Тим, хто змінював місце голосування перед першим туром, необхідно зробити це повторно.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія офіційно оголосила підсумки першого туру виборів президента. Володимир Зеленський отримав 30,24% або 5 714 034 голосів виборців, Петро Порошенко - 15,95% або 3 014 609 голосів, Юлія Тимошенко - 13,40% або 2 532 452 голоси виборців.

Юрій Бойко набрав 11,67% голосів, Анатолій Гриценко - 6,91%, Ігор Смешко – 6,04%.

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07 04 2019 18:53
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