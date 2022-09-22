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На ЗСУ донатить кожен третій молодий українець - дослідження

З початку повномасштабної війни росії проти України кожна друга молода людина в Україні почала займатися волонтерством, а кожна третя - донатити чи допомагати на інформаційному фронті.
На ЗСУ донатить кожен третій молодий українець - дослідження Фото: facebook.com/ato.news

Про це свідчать результати дослідження «Молодіжне волонтерство в Україні», проведене в рамках програми USAID «Мріємо та діємо».

За даними дослідження, волонтерство в Україні стало більш масовим, вмотимованим та організованим. Водночас спостерігається спад волонтерської активності в останні місяці.

Якщо до повномасштабної війни волонтери найчастіше займалися збором коштів та придбанням обладнання, медикаментів для військових; будівництвом приміщень для внутрішньо перемішених осіб, людей похилого віку, малозабезпечених сімей; допомогою притулкам для тварин. А під час війни почали закупляти техніку для військових, займатися гуманітарною допомогою та плести маскувальні сітки.

Для волонтерів - альтруїзм, патріотизм, бажання бути корисним та сприймається як сфера можливостей для самореалізації та розвитку. Для не-волонтерів домінує прагматичний підхід. Волонтерство не є життєвим пріоритетом і практикується, якщо це не надто обтяжливо і не забирає багато їхнього ресурсу, який воліють використовувати для власних цілей (догляд за сім’єю, здобуття освіти, розвиток кар’єри та відпочинок).

Дослідження проведено Українським центром вивчення громадської думки «СОЦІОІНФОРМ» у рамках програми «Мріємо та діємо». Дослідження охопило волонтерів та молодих людей, що не залученні до волонтерства, із тилових (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська) та прифронтових (Запорізька, Київська, Одеська та Харківська) областей України.  Це дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше повідомлялось, що кількість українців, котрі готові виїхати до за кордон, знизилася вчетверо.

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22 09 2022 17:11
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