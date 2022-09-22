Кількість українців, котрі готові виїхати до за кордон, знизилася вчетверо - опитування

Кількість українських громадян, які готові виїхати на постійне проживання до США чи ЄС, за два роки знизилася вчетверо і зараз становить 7%.

Для багатьох українців поїздка за кордон - як політ у космос. Фото: Алекс Чебан

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 7-13 вересня.

"У жовтні 2020 року КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування, де серед іншого ставилося питання "А якби вам зараз без умов надали громадянство США чи ЄС, ви поїхали б на постійне проживання в ці країни?". На той момент 28% серед усіх дорослих українців готові були виїхати жити за кордон. У вересні 2022 року ми повторно поставили це питання... Частка тих, хто готовий виїхати жити в США/ЄС, знизилася вчетверо - з 28% до 7%", - йдеться у повідомленні.

З 69% до 91% побільшало тих, хто не хотів би виїжджати навіть у разі отримання без умов громадянства США/ЄС. Нині 10% дорослих українців за кордоном як біженці.

За кордон не хотіли виїжджати абсолютна більшість населення (90-92%) у всіх регіонах України. Крім того, у всіх регіонах порівняно з 2020 роком стало значно менше тих, хто хотів би виїхати.

Незважаючи на те, що молодші респонденти більшою мірою готові емігрувати, насправді серед усіх вікових категорій абсолютна більшість (не менше 84%) не хотіла б виїжджати жити до США/ЄС.

Дослідження тривало з 7 до 13 вересня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів віком від 18 років та старших, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Раніше повідомлялось, що 71% українців вважають, що керівництво країни віддане перемозі у війні.