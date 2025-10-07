Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Менше європейців підтримують збільшення витрат на оборону – дослідження

07 жовтня 2025, 15:46
Фото: newinform.com
Загалом 52% європейців не переконані, що континент готовий до тривалого військового конфлікту.

Підтримка збільшення витрат на оборону в країнах ЄС слабшає.

Про це свідчать результати нового опитування, проведеного для Euractiv компанією Polling Europe.

З понад 5400 опитаних респондентів дві третини (67%) висловилися за збільшення інвестицій в оборону. Однак це на 7% менше, ніж у квітні 2024 року, коли за збільшення оборонних видатків висловилися 74% опитаних.

На перший погляд, дані свідчать про розбіжність між північчю і півднем: 59% респондентів у Південній Європі, порівняно з 76% у Центральній і Східній Європі та 73% у Північній Європі, підтримують збільшення оборонних бюджетів.

Однак окремі країни можуть мати надмірний вплив на “загальну картину”. В Італії значно менше респондентів (48%) підтримали збільшення витрат на оборону, порівняно з Іспанією (68%).

Оскільки Польща межує з Росією, не дивно, що 86% жителів країни висловилися за збільшення оборонних витрат. Опитування було проведено 17-19 вересня, майже через тиждень після того, як 19 російських дронів порушили повітряний простір Польщі.

Коли відповіді систематизувалися залежно від приналежності до європейських політичних груп, опитування виявило більшу підтримку збільшення витрат на оборону серед центристських та правоцентристських партій, ніж серед лівих та ультраправих: Європейська народна партія (ЄНП) — 85 %, “Оновлення” — 80 %, Європейські консерватори та реформісти — 69 %, “Патріоти” — 64 %, Прогресивний альянс соціалістів і демократів — 60 %, “Зелені” — 51 %, “Ліві” — 50 %, Європа націй і свобод — 40 %.

Майже половина респондентів (48%) висловилися за координацію інвестицій в оборону Єврокомісією, тоді як 41% вважають за краще, щоб рішення приймалися на національному рівні.

Знову проявився розрив між північчю і півднем: 60% жителів Південної Європи висловилися за те, щоб керівну роль відігравала ЄК, порівняно з 53% у Центральній Європі та 42% у Північній.

Загалом 52% європейців не переконані, що континент готовий до тривалого військового конфлікту з третьою країною. 26% відповіли, що Європа “дещо” готова, ще 26% переконані, що Європа “зовсім не готова”.

9% не змогли відповісти на це запитання, а 10% — оптимістично налаштовані щодо рівня готовності. 29% респондентів вважають Європу “частково” готовою до військового конфлікту. Загалом, Північна (43%) і Центральна Європа (46%) більш оптимістичні, ніж Південна (35%). 

опитуванняоборонаЄвросоюз

