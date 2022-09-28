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На звільненій Харківщині зафіксовано понад 580 воєнних злочинів рф – МВС

Ольга
Матарикіна
За результатами ексгумації тіл з масових поховань біля Ізюма було виявлено 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ
На звільненій Харківщині зафіксовано понад 580 воєнних злочинів рф – МВС Фото з вільного доступу

Слідчі Нацполіції зафіксували на звільнених від російських загарбників територіях Харківської області вже 582 воєнні злочини.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва, передає Укрінформ.

"Починаючи з 23 вересня, слідчі НПУ зафіксували понад 582 воєнні злочини, здійснені окупантами", - сказала вона.

Також Матвєєва поінформувала, що за результатами ексгумації тіл з масових поховань біля Ізюма було виявлено 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ. Стать 12 тіл наразі не ідентифікована, уточнила речниця МВС.

Нагадаємо, 10 вересня 2022 року українські війська звільнили Ізюм від російських загарбників. Поблизу міста, яке перебувало під контролем ворога з початку квітня, були знайдені масові поховання. В одному з них виявили тіла понад 400 загиблих людей.

Раніше повідомлялося, що в Україні, через напад рф, загинуло майже 6 тисяч мирних жителів.


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28 09 2022 08:43
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