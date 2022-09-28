В Україні, через напад рф, загинуло майже 6 тисяч мирних жителів - ООН

В ООН кажуть, що досі не фіксували такої кількості доказів воєнних злочинів

Кладовище недалеко від столиці Руанди Кігалі, де поховані жертви геноциду 1994 року. Фото: AP Photo / Ricardo Mazalan

За далеко не повними даними, через вторгнення росії в Україну внаслідок бойових дій загинули 5996 мирних жителів, серед яких 382 дитини. Ще 8848 людей дістали поранення.

"Внаслідок бойових дій продовжують гинути та отримувати поранення цивільні особи, а також знищується та ушкоджується цивільна інфраструктура. Напади на цивільні об'єкти не лише ставлять під загрозу життя цивільних осіб, але й змушують їх жити в принизливих умовах та підривають їхні права на здоров'я, освіту, житло, їжу та воду", — заявила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії.

В організації наголосили, що фактичні цифри набагато вищі, оскільки збирання та перевірка інформації в місцях, порушених бойовими діями, як і раніше, дуже ускладнені. Крім того, багато повідомлень ще не вдалося підтвердити. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

Заступник Генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло підкреслила, що міжнародне співтовариство рідко коли збирало стільки доказів воєнних злочинів і порушень прав людини, як це відбувається під час розслідування вторгнення росії в Україну.

Вона додала, що після розслідувань у районах Києва, Чернігова, Харкова та Сум уповноважена Радою з прав людини міжнародна слідча комісія дійшла висновку, що в Україні однозначно були скоєні воєнні злочини.

Серед інших висновків, комісію вразила велика кількість страт та інших порушень, здійснених російськими військами.

"Рідко, а може й узагалі ніколи, міжнародне співтовариство збирало стільки доказів порушень прав людини, воєнних злочинів та інших звірств, як зараз. Прикро, що ми не змогли їх зупинити. Але буде ганьбою, якщо ми не зможемо забезпечити справедливість для жертв та їхніх близьких. Винні в безчинствах, які чиняться в Україні, де б вони не знаходились, мають бути притягнуті до відповідальності", — заявила ДіКарло під час звернення до Ради безпеки ООН у вівторок.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року в Україні триває повномасштабна російська воєнна агресія. Сили оборони України чинять запеклий опір російським загарбникам. Президент путін 21 вересня після оголошення часткової мобілізації в російській федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.