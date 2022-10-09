НОВИНИЗа словами міністра оборони, російська федерація згодом перестане існувати і розпадеться на різні державні утворенняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Резніков: Після капітуляції росію чекає трибунал і "Нюрнберг"
Фото: Укрінформ
Після акта капітуляції російську федерацію чекає трибунал і "парад суверенітетів", оскільки вона не збережеться у своїх нинішніх кордонах.
Таке переконання висловив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю РБК-Україна.
"За будь-якого акта капітуляції, який ми приймемо від росії, з часом, як би він не називався, як би він не був завуальований, я переконаний, що трибунал і майбутній "Нюрнберг" їх усіх чекає. Навіть якщо їх судитимуть заочно чи посмертно", - заявив Резніков.
Він наголосив, що Україна не вірить росіянам і не буде їм вірити, хто би не очолював кремль.
"Єдина річ, яка може збалансувати цю зневіру (а це на покоління, наші з вами правнуки будуть пам'ятати, хто такі росіяни і не будуть їм вірити) – це архітектура безпеки, гарантована серйозними партнерами: Велика Британія, США, країни Євросоюзу, Туреччина. Безпекова система архітектури, в яку ми з вами повіримо, на відміну від Будапештського меморандуму", - додав глава МОУ.
На його думку, зараз триває цивілізаційна війна, однак вона не вийде за межі України.
Відповідаючи на запитання, чи продовжать росіяни воювати з Україною після смерті чи усунення путіна, очільник оборонного відомства висловив думку, що "вони перестануть вести цю війну основною своєю масою, будуть деякі спроби, бажання реваншу, від якихось військових, але це поступово зійде нанівець".
На думку Резнікова, російська федерація згодом перестане існувати в нинішніх межах.
"Я думаю, буде парад суверенітетів, буде тріщати рф на різні державні утворення", - наголосив міністр.
Раніше повідомлялося, що Україна вимагатиме від росії не менше 300 млрд доларів репарацій.
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