НАБУ почало провадження проти спікера Ради Парубія

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Справу проти Парубія відкрили за статтею 210 Кримінального кодексу (нецільове використання коштів; видатки бюджету, кредити з бюджету без бюджетного призначення або з перевищенням цього призначення) та статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем). Про це повідомляє "Громадське".

НАБУ почало провадження на вимогу Солом'янського райсуду Києва. Наприкінці лютого до НАБУ надіслали поштою заяву щодо кримінальних правопорушень, нібито вчинених Парубієм. Тоді НАБУ не відкрило провадження.

Після цього людина, яка надсилала заяву до НАБУ, звернулася до суду. І Солом'янський суд Києва став на бік позивача, зобов'язавши НАБУ відкрити провадження.

Нагадаємо, що за відкликання Андрія Парубія з посади Голови Верховної Ради наразі зібрано 33 підписи зі 150 необхідних.