НАБУ почало провадження проти спікера Ради Парубія
Справу проти Парубія відкрили за статтею 210 Кримінального кодексу (нецільове використання коштів; видатки бюджету, кредити з бюджету без бюджетного призначення або з перевищенням цього призначення) та статтею 364 (зловживання владою або службовим становищем). Про це повідомляє "Громадське".
НАБУ почало провадження на вимогу Солом'янського райсуду Києва. Наприкінці лютого до НАБУ надіслали поштою заяву щодо кримінальних правопорушень, нібито вчинених Парубієм. Тоді НАБУ не відкрило провадження.
Після цього людина, яка надсилала заяву до НАБУ, звернулася до суду. І Солом'янський суд Києва став на бік позивача, зобов'язавши НАБУ відкрити провадження.
Нагадаємо, що за відкликання Андрія Парубія з посади Голови Верховної Ради наразі зібрано 33 підписи зі 150 необхідних.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років