Парубій лишається спікером - за відставку лише 33 підписи

За відкликання Андрія Парубія з посади Голови Верховної Ради наразі зібрано 33 підписи зі 150 необхідних.

"Ми почали збір підписів. Сьогодні, фактично за перший день збору підписів, у нас є 33 підписи. Також ми провели консультації з усіма фракціями. Деякі фракції вирішили, що їм треба прийняти рішення на фракції і після цього вони повинні проголосувати. Ми розуміємо, що такі фракції, як "Народний фронт", не дадуть голосів, ми навіть на них не сподівалися. Ми отримали певну кількість заявок, наприклад, депутатів від БПП, які готові підписати, коли ми підійдемо до певної кількості голосів", - заявив член депутатської групи "Відродження" Валерій Писаренко, який і ініціював збір підписів за відкликання Парубія з посади спікера, повідомляє "Укрінформ".

Водночас він відмовився показати журналістам аркуші з підписами і зазначив, що оприлюднить їх у Facebook.

Писаренко показав лише аркуш із трьома останніми підписами - депутатів Євгенія Мураєва, Олександра Долженкова і Наталії Новак.

Писаренко розраховує найближчими днями зібрати достатню кількість підписів, щоб розпочати процес відкликання Парубія з посади.

"Зараз ми передаємо всі ці документи до секретаріату, і всі депутати, які хочуть, приєднаються до цієї ініціативи", - сказав Писаренко.

Депутат очікує, що на наступному пленарному тижні, який розпочинається 14 травня, можна буде розпочати процедуру зняття Парубія з посади Голови ВР.

Нагадаємо, народний депутат України із групи "Відродження" Валерій Писаренко ініціював збір підписів під проектом постанови про відкликання з посади голови Верховної Ради Андрія Парубія.