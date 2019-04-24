НАБУ почало розслідування щодо компанії "Кіноквартал" Зеленського

У Союзі добровольців наголосили, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, проте компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів

Національне антикорупційне агентство України почало розслідування щодо компанії "Кіноквартал", яка належить новообраному президенту Володимиру Зеленському, за фактом можливої розтрати коштів Державного агентства з питань кіно.

На початку квітня в НАБУ надійшла заява від організації Союз добровольців щодо здійснення компанією "Кіноквартал" корупційного правопорушення, аявив директор бюро Артем Ситник під час засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, повідомляє "Громадське".

Зокрема, йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму "Я, ти, він, вона" цієї компанії.

У Союзі добровольців наголосили, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, проте компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.

Ситник пояснив, що за підсумками інформаційно-аналітичної перевірки детективи не встановили факту злочину та відмовилися починати кримінальне провадження.

Однак, суд, за зверненням Союзу добровольців, зобов'язав НАБУ відкрити провадження.

Фільм "Я, Ти, Він, Вона" став рекордсменом українського прокату. За даними кінодистриб'ютора "B&H Film Distribution Company" майже за три тижні у прокаті фільм зібрав 61 мільйон 881 тисячу 802 гривні. Загалом стрічку побачили понад 690 тисяч глядачів.

Нагадаємо, що автори серіалу "Слуга народу" та учасники студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами через використання слів "олігофрени", "дауни" та "дебіли" в третьому сезоні серіалу.