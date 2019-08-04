Творці "Слуги народу" вибачались через слова "олігофрени" і "дауни" в серіалі

Ми зобразили персонажа, який у "гонитві за владою не вибирає слів, а використовує всі засоби, в тому числі, досить брудні"

Автори серіалу "Слуга народу" та учасники студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами через використання слів "олігофрени", "дауни" та "дебіли" в третьому сезоні серіалу.

Автори серіалу вирішили "пояснити ситуацію, яку штучно розгойдують політичні опоненти", повідомляє "Громадське".

"Згадка слів "олігофрени", "дауни" та "дебіли" в серіалі "Слуга народу 3" лунала не від персонажа Володимира Зеленського, а з вуст основного антигероя Дмитра Сурікова, негативного персонажа, корумпованого представника влади, який втратив спокій і сон в боротьбі за своє чиновницьке крісло", - йдеться у заяві творців "Слуги народу".

Творці пояснюють, що зобразили персонажа, який у "гонитві за владою не вибирає слів, а використовує всі засоби, в тому числі, досить брудні".

"Автори серіалу "Слуга народу 3" ні в якому разі не хотіли образити людей з особливими потребами та їх рідних і близьких. Ми приносимо свої вибачення тим, хто сприйняв це особисто", — пояснили автори серіалу.

Нагадаємо, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оприлюднила відеозвернення, у якому закликала кандидата у президенти Володимира Зеленського вибачитись за образу дітей із синдромом Дауна у серіалі "Слуга народу".

"Закликаю вас, вибачтеся публічно… це не важко визнати, що ти помилявся. Вибачтеся", — звернулась віце-спікер безпосередньо до Зеленського, зазначивши, що дає йому 24 години на вибачення.

Зазначимо, вибачення автори "Слуги народу" оприлюднили вже після терміну, який дала Зеленському Геращенко.

Раніше Геращенко заявляла, що вона зневажає Зеленського за те, що "він 5 років сміявся над Україною".

Серіал "Слуга народу" виробництва студії "Квартал 95", художнім керівником якої є Зеленський, виходить на екрани з 2015 року. Її головний герой — вчитель Голобородько, якого обрали президентом. Його роль грав Володимир Зеленський.

Зазначимо, на 55-й хвилині 20-й секунді першої серії третього сезону серіалу в образливому контексті герой Сурікова вживає слова "олігофрени", "дауни" та "дебіли".