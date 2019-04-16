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НАБУ почне провадження проти Парубія, - рішення суду

Голову парламенту підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів
Національне антикорупційне бюро почне кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія. До цього агентство зобов'язав Солом'янський райсуд Києва.
НАБУ почне провадження проти Парубія, - рішення суду Андрій Парубій. Фото: Дмитро Ларін / Українська правда

НАБУ має відкрити провадження за статтею 210 Кримінального кодексу (нецільове використання коштів; видатки бюджету, кредити з бюджету без бюджетного призначення або з перевищенням цього призначення) та статтею 364 КК (зловживання владою або службовим становищем). Відповідна ухвала суду розміщена в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

У рішення суду йдеться, що наприкінці лютого до НАБУ надіслали поштою заяву щодо кримінальних правопорушень, вчинених Парубієм. Утім НАБУ не відкрило провадження.

Тепер же людина, яка надсилала цю заяву, звернулася до суду. І Солом'янський суд Києва став на бік позивача, зобов'язавши НАБУ відкрити провадження.

Громадське звернулося до НАБУ із запитанням, чи вже отримало агентство ухвалу суду та чи почало провадження, і очікує на відповідь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія та співробітників апарату ВР.

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16 04 2019 12:23
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