CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія та співробітників апарату ВР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія, - ЗМІ
Спікера підозрюють у перевищенні влади через виплату компенсацій нардепам, які мають належні умови проживання
Фото: LB.ua
У діях голови ВРУ та працівників апарату вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень"), повідомляє УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Кримінальне провадження було відкрито 31 січня, повідомляє агентство.
Із посиланням на дані джерела додають, що йдеться про порушення в організації роботи ВР та виплату компенсацій за житло народним депутатам, які мають належні умови проживання.
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07 02 2019 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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