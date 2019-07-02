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ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія, - ЗМІ

Спікера підозрюють у перевищенні влади через виплату компенсацій нардепам, які мають належні умови проживання
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти спікера Верховної Ради Андрія Парубія та співробітників апарату ВР.
ДБР відкрило кримінальне провадження проти Парубія, - ЗМІ Фото: LB.ua

У діях голови ВРУ та працівників апарату вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України ("Перевищення влади або службових повноважень"), повідомляє УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Кримінальне провадження було відкрито 31 січня, повідомляє агентство.

Із посиланням на дані джерела додають, що йдеться про порушення в організації роботи ВР та виплату компенсацій за житло народним депутатам, які мають належні умови проживання.

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07 02 2019 11:17
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