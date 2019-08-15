НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака, - ІНФОГРАФІКА

Національне антикорупційне бюро вважає, що заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак і його помічник Ігор Овіденко обманом заволоділи грошима у великому розмірі.

Слідство встановило, що представник інтересів одного з ТОВ розповів Гримчаку про проблему, вирішення якої належить до сфери компетенції судової гілки влади. Фірма потребувала консультації з приводу розгляду цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь.

Гримчак нібито заявив, що за грошову винагороду в розмірі 100 тис. доларів США, використовуючи свої зв'язки, зможе забезпечити ухвалення необхідного судового рішення. За словами чиновника, він нібито мав звернутися до заступника генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який міг би вплинути на суддів цього ж суду.

Протягом переговорів сторони домовилися про суму 80 тис. доларів.

Першу частину грошей у розмірі 50 тис. доларів Гримчак і його помічник поділили між собою. Решту 30 тис. доларів передали 14 серпня.

Під час ще однієї розмови з Гримчаком представник ТОВ розповів йому про проходження складної процедури узгодження дозвільних документів на будівельні роботи на земельних ділянках у Києві, які належать до пам'яток культурної спадщини. Заступник міністра і тут запропонував свої послуги, оцінивши їх в 1 млн доларів.

Ці гроші нібито мали розподілити між керівниками і посадовими особами Міністерства культури, Міністерства юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини, Київської міської державної адміністрації тощо.

14 серпня Гримчак і Овіденко отримали за цей епізод 450 тис. доларів.

НАБУ поки що не повідомило про підозру Гримчаку і Овіденку. За даними видання NewsRoom, це зроблять увечері 15 серпня. Для негласних слідчих дій стосовно Гримчака справу нібито "пристебнули" до провадження про замах на Тетяну Чорновол 2014 року. Його зараз веде Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що Гримчак і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".