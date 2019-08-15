Хабар Гримчаку: Мінкульт відреагував на звинувачення Луценка "Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними"

Мінкульт заявляє, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрієм Гримчаком та його помічником.

Юрій Гримчак. Фото: tsn.ua

"Будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві", - ідеться в заяві Мінкультури. Додамо, що затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.

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