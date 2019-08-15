ПОЛІТИКА НОВИНИЗатримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МінТОТ прокоментували затримання заступника міністра Гримчака
"Повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра"
Юрій Гримчак. Фото: nbnews.com.ua
Водночас у пресслужбі міністерства додали, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака «помічник» не є працівником МінТОТ, повідомляє "Громадське".
"Повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МінТОТ", - стверджують у відомстві.
Нагадаємо, що Україна планує розірвати з Російською Федерацією близько 40 двосторонніх угод, зокрема й щодо спільного користування Азовським морем.
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