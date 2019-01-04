Змінилися правила перетину лінії розмежування на Донбасі
Так, заяви які будуть подані (або які переподаються) з 28.03.2019 року набувають строк діїї "без обмеження терміну дії". Заяви, які вже подані та оброблені до 28.03.2019, мають термін дії 1 рік. Після закінчення терміну дії, їх можна буде переподати з необмеженим терміном дії. Відповідне попередження розміщено у Facebook міністерства.
У міністерстві нагадують, що для продовження строку дії раніше наданого дозволу на перетин лінії розмежування на Донбасі необхідно авторизуватися на сайті Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; у розділі "Історія поданих заяв" знайти відповідну заяву та переподати її, скорегувавши (якщо необхідно) особисті дані.
У міністерстві зауважують, що переподати заяву може лише особа, яка її зареєструвала. Кнопка "Переподати" активується за 2 місяці до закінчення строку дії дозволу. Заяви, які не були переподані до закінчення встановленого терміну дії дозволу, будуть видалені.
А також підкреслюють, що заяви, які ще не пройшли перевірку, можуть бути відредаговані тільки особою, яка їх подавала.
Нагадаємо, що через КПВВ “Новотроїцьке” 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 140 тонн товарів для жителів Донецької та Луганської областей на тимчасово окуповану територію в якості гуманітарної допомоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"