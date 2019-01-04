Змінилися правила перетину лінії розмежування на Донбасі

У міністерстві зауважують, що переподати заяву може лише особа, яка її зареєструвала

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили про зміну термінів дії дозволів для перетину лінії розмежування на Донбасі.

Так, заяви які будуть подані (або які переподаються) з 28.03.2019 року набувають строк діїї "без обмеження терміну дії". Заяви, які вже подані та оброблені до 28.03.2019, мають термін дії 1 рік. Після закінчення терміну дії, їх можна буде переподати з необмеженим терміном дії. Відповідне попередження розміщено у Facebook міністерства.

У міністерстві нагадують, що для продовження строку дії раніше наданого дозволу на перетин лінії розмежування на Донбасі необхідно авторизуватися на сайті Реєстру дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; у розділі "Історія поданих заяв" знайти відповідну заяву та переподати її, скорегувавши (якщо необхідно) особисті дані.

У міністерстві зауважують, що переподати заяву може лише особа, яка її зареєструвала. Кнопка "Переподати" активується за 2 місяці до закінчення строку дії дозволу. Заяви, які не були переподані до закінчення встановленого терміну дії дозволу, будуть видалені.

А також підкреслюють, що заяви, які ще не пройшли перевірку, можуть бути відредаговані тільки особою, яка їх подавала.

Нагадаємо, що через КПВВ “Новотроїцьке” 9 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 140 тонн товарів для жителів Донецької та Луганської областей на тимчасово окуповану територію в якості гуманітарної допомоги.