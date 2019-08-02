НАБУ проводить обшуки в Аграрному фонді щодо розкрадання понад 240 млн грн
"Детективи НАБУ впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках", - повідомляють у прес-службі НАБУ.
Там зазначають, що звертались до Аграрного фонду з проханням надати документи для перевірки закупівель добрив, проте в установі це звернення проігнорували, через що НАБУ розпочало обшуки.
"Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь", - додають у НАБУ.
Зазначимо, що публічне акціонерне товариство Аграрний фонд - державний оператор аграрного сектору, створений урядом у 2013 році з метою створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.
Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.
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