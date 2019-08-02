Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАБУ проводить обшуки в Аграрному фонді щодо розкрадання понад 240 млн грн

У бюро заявили, що представники компанії свідомо затягують завершення слідчих дій
Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у державному Аграрному фонді. Посадовців установи підозрюють у розкраданні 240 мільйонів гривень при закупівлі та зберіганні добрив у 2017-2018 роках.
НАБУ проводить обшуки в Аграрному фонді щодо розкрадання понад 240 млн грн Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

"Детективи НАБУ впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках", - повідомляють у прес-службі НАБУ.

Там зазначають, що звертались до Аграрного фонду з проханням надати документи для перевірки закупівель добрив, проте в установі це звернення проігнорували, через що НАБУ розпочало обшуки.

"Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь", - додають у НАБУ.

Зазначимо, що публічне акціонерне товариство Аграрний фонд - державний оператор аграрного сектору, створений урядом у 2013 році з метою створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 11:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.