НАБУ проводить обшуки в Аграрному фонді щодо розкрадання понад 240 млн грн

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у державному Аграрному фонді. Посадовців установи підозрюють у розкраданні 240 мільйонів гривень при закупівлі та зберіганні добрив у 2017-2018 роках.

"Детективи НАБУ впродовж 7-8 лютого здійснюють обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн грн коштів при закупівлі, зберіганні, пакуванні добрив у 2017-2018 роках", - повідомляють у прес-службі НАБУ.

Там зазначають, що звертались до Аграрного фонду з проханням надати документи для перевірки закупівель добрив, проте в установі це звернення проігнорували, через що НАБУ розпочало обшуки.

"Наразі через безвідповідальність керівництва ПАТ близько сотні його співробітників знаходяться просто неба: вхід до будівлі до завершення слідчої дії їм заборонено, про що керівництво ПАТ повідомляли неодноразово заздалегідь", - додають у НАБУ.

Зазначимо, що публічне акціонерне товариство Аграрний фонд - державний оператор аграрного сектору, створений урядом у 2013 році з метою створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив виконувача обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.