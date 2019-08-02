НАБУ: В "Укрзалізниці" стали менше красти

Рівень корупції і розкрадань на державному підприємстві "Укрзалізниця" пішов на спад після призначення головою правління Євгена Кравцова.

"Зараз завдяки активній позиції нового керівництва "Укрзалізниці" рівень корупції і розкрадань пішов на спад, тому що не тільки ми розслідуємо схеми, а й керівництво в цьому зацікавлене", - заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звітування про діяльність відомства за друге півріччя 2018 року.

Директор НАБУ заявив, що збитки у цих корупційних справах в УЗ складають близько 0,5 млрд грн.

Він також розповів, що серед потенційних фігурантів однієї з останніх справ - народний депутат, щодо якого прокурори САП двічі зверталися в Генпрокуратуру з проханням направити відповідне подання до парламенту для зняття з нардепа імунітету.

Нагадаємо, що начальника залізничного вокзалу Одеси Олега Сироту затримали за підозрою в отриманні хабара.