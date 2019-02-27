НАБУ: Всі справи про незаконне збагачення будуть закриті
"Відтепер мільйонні статки, отримані з джерел, законність яких не доведена, в Україні не вважаються карним злочином", - наголошують у НАБУ, повідомляє "Українська правда".
На думку Національного бюро, це рішення КС - політично вмотивоване і протирічить зобов’язанням України за ратифікованою Конвенцією ООН проти корупції, домовленостям із Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом.
У НАБУ нагадують, що їхні детективи розслідують факти незаконного збагачення на суму понад півмільярда гривень в межах 65 кримінальних проваджень. Серед підозрюваних осіб - судді, прокурори, народні депутати, колишні та чинні керівники органів державної влади.
Рішення КС означає, що всі кримінальні провадження в частині, що стосується незаконного збагачення цих осіб, будуть закриті. Так само як і справи, які вже слухаються в суді, зазначають у Бюро.
"Поновити розслідування стосовно фігурантів всіх 65 кримінальних проваджень, а також підозрюваних та обвинувачених за вже викритими фактами незаконного збагачення (в разі повернення відповідної статті до ККУ) буде неможливим, адже закон не має зворотної сили. Тому набуте майно за замовчуванням вважатиметься законним, безвідносно до джерел його походження", - йдеться у повідомленні.
У НАБУ зазначають, що ухвалене рішення Конституційного Суду – "це крок назад у антикорупційній боротьбі України та крок назустріч реваншу старої системи".
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