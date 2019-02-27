З’явилось рішення КС щодо скасування статті про незаконне збагачення

На сайті Конституційного суду опублікували рішення КСУ щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згідно з поширеним повідомленням, КС "визнав статтю такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною)".

У своєму Рішенні Конституційний Суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів та приписів законодавства, ухваленого відповідно до Конституції України.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.