Чотири судді КС були проти скасування статті про незаконне збагачення, – Найєм
Рішення прийняли на закритій частині засідання КС і скасування статті ККУ підтримали 14 з 18 членів суду.
"Не проголосували, а точніше проголосували "проти" четверо суддів КС - Ігор Сліденко, Віктор Колісник, Василь Лемак і Сергій Головатий", - повідомив народний депутат Мустафа Найєм.
Народний депутат повідомив, що Головатий "до останнього не знав як голосувати, через що стався скандал".
"Тепер всередині їх всіх звинуватять в піарі та стануть називати "недоговороздатними", "конфліктними", "незрілими" або, чого ще гірше, "антикорупціонерами", - зауважив він.
26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.
Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.
Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.
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