Задля членства в ЄС Верховна Рада ухвалила закон про Конституційний Суд у сумнівній редакції

Верхавна Рада ухвалила законопроєкт про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду". Це було однією з вимог для початку переговорів про членство України в ЄС.

Як пише "Європейська правда", під час розгляду законопроєкту парламент підтримав одну з ключових правок, але відхилив іншу.

Про ухвалення закону на засіданні, пряма трансляція якого не відбувається з міркувань безпеки, повідомив, зокрема, нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення закону у другому читанні та в цілому підтримали 245 депутатів з усіх фракцій, окрім "Європейської солідарності" та "Батьківщини". "Слуга народу" дала 183 голоси, "Платформа за життя та мир" (колишня ОПЗЖ) – 15, "Довіра" – 12, "Відновлення України" – 11, "За майбутнє" та "Голос" – по 10.

Під час розгляду документа критичне значення мали дві правки, які визначали дієвість механізму Дорадчої групи експертів (ДГЕ), що повинна перевіряти на доброчесність кандидатів на посади суддів КС.

Одну з них парламент вніс у фінальний текст закону: висновки щодо доброчесності будуть обов’язковими для врахування, тож кандидати, які не отримали схвального висновку, не зможуть претендувати на посаду судді.

Утім, усі правки, які коригували іншу норму проєкту та робили механізм ДГЕ ефективним, були відкинути парламентським комітетом та Верховною радою.

В ухваленому законі передбачено, що розподіл голосів політичних призначенців та експертів від міжнародної спільноти буде 3:3. Як наслідок, у політичних призначенців в ДГЕ буде можливість блокувати нелояльних до влади кандидатів – так само, як це відбувалося із конкурсом у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Раніше експерти у сфери судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді.