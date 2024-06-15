Суд відхилив вимогу уряду США про продаж яхти, яка належить санкційному російському олігарху

Уряд наполягає, що вартість утримання супер'яхти є "дуже високою".

Суд Нью-Йорка відмовив уряду США в праві продати супер'яхту Amadea, яка нібито належить російському олігарху Сулейману Керімову, що перебуває під санкціями. Утримання 106-метрового судна обходиться у 740 тисяч доларів на місяць. На думку уряду, ці витрати "далеко не скромні" і громадяни не повинні їх оплачувати поки суд розглядає питання про конфіскацію судна.

Розкішне судно, вартість якого оцінюється в 230 мільйонів доларів, перебуває в центрі судової тяганини, пов'язаної із застосуванням американських санкцій проти росії.

Про це пише "Голос Америки".

Прокурори стверджують, що Керімов і його довірені особи проводили доларові транзакції через американські фінансові установи для утримання яхти, що є порушенням цих обмежень. До завершення суду уряд США щомісяця платить приблизно 600 000 доларів за утримання яхти і 140 000 доларів за її страхування.

Уряд США хотів би продати яхту і передати виручені кошти Україні.

Але ця процедура ускладнилася, коли інший російський мільярдер Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.

У судових документах Міністерство юстиції назвало Худайнатова "підставною особою" для Керімова, але той це заперечує.

А 14 червня суд постановив, що витрати на утримання Amadea не є "надмірними".

"Щоб оцінити, "чи є витрати на утримання Amadea надмірними, суд не повинен дивитися виключно на загальну суму витрат на утримання в доларах, а повинен в першу чергу розглянути, чи є ці суми більшими, ніж зазвичай, у порівнянні з витратами на утримання інших подібних яхт. Уряд США не зміг довести, що витрати на утримання яхти відповідають цьому критерію", ‒ написав суддя у своєму рішенні.

Адвокати, що представляють Худайнатова і компанію, яка безпосередньо володіє Amadea, подали меморандум, в якому виступили проти спроб уряду США усунути Худайнатова від участі у справі. Прокурори стверджують, що Худайнатов не є фактичним власником яхти, а це означає, що він не має права оскаржувати її конфіскацію.

Статки 58-річного Керімова, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять 9,97 мільярда доларів. Більшу частину своїх прибутків він отримав завдяки частці в російській золотодобувній компанії "Полюс". Міністерство фінансів США наклало на олігарха санкції у 2014 і 2018 роках у відповідь на дії росії в Україні та Сирії. Ці санкції заборонили Керімову доступ до фінансової системи США.