В травні росія поставила більше газу в Європу, ніж США – FT

Минулого місяця імпорт газу з рф до Європи вперше майже за два роки перевищив поставки зі США, попрри спроби європейських країн відмовитися від російського викопного палива.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Видання, пише що після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року москва скоротила постачання трубопровідного газу в Європу, натомість основним постачальником стали США.

В версені того ж року США обігнали рф як постачальника газу в Європу, і з 2023 року на них припадає приблизно п'ята частина поставок.

Проте в травні поставки російського трубопровідного газу і СПГ становили 15% від загального обсягу поставок до ЄС, Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії.

СПГ зі США склав всього 14% від загального обсягу поставок у регіон, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

Це сталося через загальне зростання європейського імпорту російського СПГ попри те, що деякі країни наполягають на санкціях проти російського СПГ.

Влітку 2022 року росія припинила постачання газу трубопроводами, які з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує постачати його через Україну і Туреччину.

В травні ж на обсяги поставок вплинули разові чинники, зокрема перебої в роботі великого американського підприємства з експорту СПГ, а в червні росія відправила більше газу через Туреччину напередодні запланованих ремонтних робіт.

Попит на газ у Європі залишається відносно слабким і рівень запасів в сховищах на рекордно високому для цієї пори року рівні.

Голова відділу газової аналітики консалтингової компанії ICIS Том Марцек-Мансер сказав, що "такий поворот навряд чи триватиме довго", адже влітку росія зможе постачати СПГ в Азію Північним морським шляхом.

Він додав, що це, ймовірно, призведе до скорочення обсягів постачань до Європи, тоді як виробництво СПГ у США знову зросло.

Цього року закінчується і дія транзитної угоди між Україною і росією, що ставить під загрозу потоки газу цим маршрутом. Європейська комісія підтримує зусилля з розроблення інвестиційного плану з розширення пропускної спроможності трубопроводів Південного газового коридору між ЄС і Азербайджаном.

Високопоставлений представник ЄС сказав, що поставок за цим маршрутом поки що недостатньо, щоб замінити 14 млрд кубометрів російського газу, який надходив через Україну.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що під час поїздки до Японії вона висловила занепокоєння тим, що СПГ перенаправляється з Європи для задоволення попиту в Азії. За її словами, Токіо і Брюссель створили "систему раннього попередження" для моніторингу нестачі ЗПГ і домовилися, що країни мають вживати заходів з енергозбереження.

"ЄС готовий компенсувати будь-які негативні події, пов'язані з пропозицією або попитом на світових газових ринках. Наші газові сховища залишаються на рекордно високому рівні, а попит на газ стабілізувався на рекордно низькому рівні, скоротившись на 20% порівняно з 2021 роком", - підсумувала Сімсон.