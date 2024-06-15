Європа вимагає від США подальшого послаблення обмежень на зброю для України

Президент Джо Байден надав обмежений дозвіл на завдання ударів по росії з використанням американської зброї, але Україна й європейські союзники прагнуть більшого.

Європейські союзники посилюють тиск на адміністрацію Байдена з метою подальшого послаблення обмежень на використання Україною американської зброї для завдання ударів по території росії, стверджуючи, що існуючі обмеження шкодять здатності Києва до самооборони.

Публічно адміністрація президента США заявляє, що не змінила своєї політики, яка наразі обмежує використання наданої США зброї на території України та в регіоні, розташованому по той бік кордону від Харкова. Але американські чиновники визнають, що в різні моменти війни Вашингтон неохоче давав Україні те, що вона хотіла, і лише в останню хвилину поступався.

Про це повідомляє Politico.

Обговорення відбуваються цього тижня в Брюсселі, де керівники оборонних відомств з усього світу зібралися 13 червня на засідання Контактної групи з питань оборони України й 14 червня на зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО.

Тиск на президента Джо Байдена здійснюється не лише з Європи. 13 червня Politico повідомило, що дедалі більше демократів також прихильно ставляться до ідеї послаблення обмежень і повідомляють про це Білий дім.

"Якщо Байден поступиться, це стане останнім прикладом зміщення червоних ліній Білого дому щодо конфлікту в Україні, коли США відмовляються надавати більш сучасне озброєння — спочатку ракети HIMARS, потім системи протиракетної оборони Patriot, потім винищувачі F-16 — перед тим, як змінити свою позицію", — пише Politico.

Відповідаючи на запитання про це 13 червня в Італії, президент США сказав, що не планує змінювати свою політику.

"Що стосується далекобійних озброєнь вглиб Росії, то ми не змінили нашої позиції з цього приводу", — повідомив Байден.

Американські високопосадовці також публічно наполягають на тому, що політика США щодо обмежень не зазнала подальших змін. Міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив, що дозвіл Україні завдавати ударів по російській території був вузькою зміною, призначеною лише для Харківської області.