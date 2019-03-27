НАБУ закрило останню справу про незаконне збагачення
"Відсьогодні в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 - в частині ст.368-2 КК України (незаконне збагачення)", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.
За даними антикорупційного органу, загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 мільйонів гривень.
"Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів", - зазначають в НАБУ.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення лідера Радикальної партії і кандидата в президенти Олега Ляшка.
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