НАБУ закрило останню справу про незаконне збагачення

"Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів"

В Національному антикорупційному бюро не лишилося жодної справи щодо незаконного збагачення.

"Відсьогодні в НАБУ більше немає справ про незаконне збагачення. Через рішення Конституційного суду повністю закриті 26 кримінальних проваджень, і 37 - в частині ст.368-2 КК України (незаконне збагачення)", - повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

За даними антикорупційного органу, загальна сума статків, законність походження яких досліджували детективи НАБУ в цих справах, становила близько 500 мільйонів гривень.

"Найчастіше йшлося про доходи та майно народних депутатів, прокурорів, посадовців центральних органів влади та суддів", - зазначають в НАБУ.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення лідера Радикальної партії і кандидата в президенти Олега Ляшка.