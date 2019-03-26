НАБУ закрило справу про незаконне збагачення Ляшка, - ЗМІ

Справа стосовно нардепа розслідувалася за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу з березня 2017 року

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе незаконне збагачення лідера Радикальної партії і кандидата в президенти Олега Ляшка.

За словами співрозмовника видання "Українські новини", справу закрили на підставі рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Нагадаємо, що в квітні 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в НАБУ провадження за підозрою в незаконному збагаченні.

Ляшко заявив, що порушення проти нього кримінального провадження є "чистим політичним замовленням влади".

За інформацією ЗМІ, Ляшко і його дружина придбали нерухомості приблизно на 20 млн грн. При цьому, жоден з них офіційно не володіє бізнесом.

Відзначимо, що вчора НАБУ закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливого незаконного збагачення на 26 млн гривень колишнього першого заступника глави Адміністрації президента Андрія Портнова. Справу також було закрито у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність притягнення до відповідальності чиновників за незаконне збагачення.