НАБУ закрило справу проти Семочка

Три будинки в Козині обійшлися Семочку приблизно у 8 мільйонів доларів. Однак аналіз доходів його сім'ї говорить про відсутність легального джерела таких доходів

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальну справу про незаконне збагачення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко.

Справу закрито на підставі рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, інформують "Українські Новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Справа розслідувалася за статтею 368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Інше провадження провадження щодо Семочка продовжує розслідувати СБУ - за статтею "державна зрада".

Нагадаємо, що обидва провадження відкрили на підставі журналістського розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", в якому журналісти з’ясували, що новопризначений заступник голови зовнішньої розвідки Сергій Семочко має родичів з російськими паспортами, нерухомістю на понад 200 мільйонів гривень і бізнесом в Криму.

Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на людину, якої не існує. Цей автомобіль щоранку приїжджає забирати пасажира в закрите котеджне містечко в Конча-Заспі. Будинок на 333 квадратних метри офіційно придбала Тетяна Лисенко. В ході розслідування вдалось визначити, що вона є дружиною Сергія Семочка. Крім того, в Козині є ще два величезних будинки, нещодавно оформлених на її дочку.

Три будинки в Козині обійшлися Семочку приблизно у 8 мільйонів доларів. Однак аналіз доходів його сім'ї говорить про відсутність легального джерела таких доходів.

Водночас, збагачення Семочка співпало в часі з його роботою в економічній контррозвідці СБУ, яка відома "кошмаренням" підприємців і "кришуванням" фармринку. Зокрема, через листи за підписом Семочка були призупинені поставки медпрепаратів для діалізу, внаслідок чого померли близько 200 людей.

Судячи з фото із соцмереж, сім'я постійно їздить до анексованого Криму. Журналісти також перевірили достовірність копій російських паспортів родичів Семочка й з'ясували, що загалом у Криму зареєстровані 8 його родичів із подвійним громадянством.

На запит програми він заявив, що родинні зв'язки є конфіденційною інформацією і не пояснив походження майна.