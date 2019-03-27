НАБУ закрило справу проти Семочка
Справу закрито на підставі рішення Конституційного суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, інформують "Українські Новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Справа розслідувалася за статтею 368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення). Інше провадження провадження щодо Семочка продовжує розслідувати СБУ - за статтею "державна зрада".
Нагадаємо, що обидва провадження відкрили на підставі журналістського розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", в якому журналісти з’ясували, що новопризначений заступник голови зовнішньої розвідки Сергій Семочко має родичів з російськими паспортами, нерухомістю на понад 200 мільйонів гривень і бізнесом в Криму.
Журналісти встановили, що Семочко їздить на Land Cruiser, зареєстрованому на людину, якої не існує. Цей автомобіль щоранку приїжджає забирати пасажира в закрите котеджне містечко в Конча-Заспі. Будинок на 333 квадратних метри офіційно придбала Тетяна Лисенко. В ході розслідування вдалось визначити, що вона є дружиною Сергія Семочка. Крім того, в Козині є ще два величезних будинки, нещодавно оформлених на її дочку.
Три будинки в Козині обійшлися Семочку приблизно у 8 мільйонів доларів. Однак аналіз доходів його сім'ї говорить про відсутність легального джерела таких доходів.
Водночас, збагачення Семочка співпало в часі з його роботою в економічній контррозвідці СБУ, яка відома "кошмаренням" підприємців і "кришуванням" фармринку. Зокрема, через листи за підписом Семочка були призупинені поставки медпрепаратів для діалізу, внаслідок чого померли близько 200 людей.
Судячи з фото із соцмереж, сім'я постійно їздить до анексованого Криму. Журналісти також перевірили достовірність копій російських паспортів родичів Семочка й з'ясували, що загалом у Криму зареєстровані 8 його родичів із подвійним громадянством.
На запит програми він заявив, що родинні зв'язки є конфіденційною інформацією і не пояснив походження майна.
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