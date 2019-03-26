Начальник штабу армії Алжиру вимагає відсторонити з посади 82-річного президента країни

В Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента

Начальник штабу алжирської армії виступив із вимогою визнати чинного президента Абделазіза Бутефліка, який керував країною чотири строки поспіль, нездатним виконувати свої обов’язки.

Начальник штабу, генерал-лейтенант Ахмед Гаєд Салах заявив, що має бути застосована 102 стаття Конституції країни, яка передбачає відсторонення президента з посади, якщо він не здатний керувати країною.

Під час виступу на 3-му державному телеканалі Салах наголосив, що Конституція є "єдиною гарантією збереження стабільної політичної ситуації".

"Це рішення (відсторонення президента — ред.) досягає консенсусу і має бути прийнято усіма", - сказав він.

В Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року. Як зазначає BBC, під час протестів начальник штабу заявив, що військові мають єдине бачення майбутнього країни, натякаючи на підтримку демонстрантів.

10 лютого Абделазіз Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах, які заплановані на 18 квітня 2019 року. Він очолює країну з 1999 року. У 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з’являвся на публіці й жодного разу не виголошував тривалих урочистих промов.

1 березня тисячі людей вийшли на протести у столиці Алжиру у зв’язку з оголошенням чинного президента Абделазіза Бутефліки про намір вп’яте балотуватися на цю посаду.

Через масові протести Бутефліка відмовився від участі в майбутніх виборах президента.