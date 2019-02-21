Начальник управління Київської ОДА попався на хабарі

Начальник одного з управлінь Київської обласної держадміністрації попався на хабарі.

Чиновник, посаду якого в повідомленні вказана як "заступник директора - начальник управління містобудування та архітектури", вимагав 80 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення про позитивний висновок за матеріалами проекту землеустрою у Васильківському районі Київської області, повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу - зловживання впливом. Печерський районний суд Києва розгляне обрання запобіжного заходу чиновнику і його відсторонення від посади.

На підозрюваного вийшли в рамках розслідування отримання хабара чиновником обласного управління Держгеокадастру. Його взяли "на гарячому" під час отримання 10,5 тисячі доларів за привласнення кадастрових номерів земділянки в селі Кодаки для рибогосподарських потреб.

Дії чиновника Держгеокадастру кваліфікували за частиною 3 статті 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу.

Також, правоохоронці затримали на хабарі начальника управління активами та майном ПАТ "КБ "Хрещатик". Наразі тривають слідчі та процесуальні дії.