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Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу

Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності
Силовики затримали начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві, який вимагав гроші від представників грального бізнесу.
Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу Фото: unian.ua

Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності, повідомляє прокуратура Києва.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У квітні він вимагав в адміністратора грального закладу щомісяця платити йому особисто 5 тисяч гривень. І ще 15 тисяч посереднику, який нібито мав передавати гроші керівництву райуправління поліції. 


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У випадку несплати погрожував закрити ігровий зал.

Правоохоронці зафіксували всього три такі фінансові "транші". Органи прокуратури спільно з ДБР затримали обох здирників на третьому хабарі. Готується повідомлення про підозру.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.

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