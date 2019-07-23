Начальника райвідділу поліції зловили на шантажі грального бізнесу
Зловмисник очолював відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності, повідомляє прокуратура Києва.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
У квітні він вимагав в адміністратора грального закладу щомісяця платити йому особисто 5 тисяч гривень. І ще 15 тисяч посереднику, який нібито мав передавати гроші керівництву райуправління поліції.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
У випадку несплати погрожував закрити ігровий зал.
Правоохоронці зафіксували всього три такі фінансові "транші". Органи прокуратури спільно з ДБР затримали обох здирників на третьому хабарі. Готується повідомлення про підозру.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.
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