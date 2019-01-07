Двох слідчих із Мелітополя затримали під час отримання $10 тис. хабара

За цю суму вони обіцяли підприємниці закрити кримінальне провадження

Співробітники Державного бюро розслідувань у місті Полтава затримали двох слідчих із Мелітополя під час отримання 10 тис. доларів хабара від підприємниці з Харкова.

Поліцейські вимагали 10 тис. доларів у підприємниці, інформує прес-служба ДБР.

"За цю суму вони обіцяли закрити кримінальне провадження, відкрите з метою спонукати заявницю до виконання цивільно-правових зобов'язань. Таким чином здійснювався тиск на підприємницю і її бізнес. Неправомірну вигоду слідчі отримали двома частинами в гривневому еквіваленті - 75 тис. і 150 тис. гривень відповідно. Після отримання останньої частини неправомірної вигоди правоохоронців затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейським повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).

У разі доведення провини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на цей момент Державне бюро розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я екс-президента України Петра Порошенка.