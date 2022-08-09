НОВИНИНад Балаклією Харківської області піднято український державний прапор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над Балаклією піднято український прапор
Фото: dilovamova.com
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук .
Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про визволення ЗСУ низки сіл, що прилягають до Балаклії. Зокрема, опубліковано відео підняття Державного прапора України у селищі Волохів Яр.
Нагадаємо, Балаклія - місто, що входить до Ізюмського району Харківської області. Він є стратегічним пунктом на підходах до Ізюму.
Раніше повідомлялось, що ООН оцінить наслідки російської війни проти України.
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08 09 2022 18:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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