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Над Балаклією піднято український прапор

Над Балаклією Харківської області піднято український державний прапор.
Над Балаклією піднято український прапор Фото: dilovamova.com

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук .

Крім того, низка телеграм-каналів повідомляє про визволення ЗСУ низки сіл, що прилягають до Балаклії. Зокрема, опубліковано відео підняття Державного прапора України у селищі Волохів Яр.

Нагадаємо, Балаклія - місто, що входить до Ізюмського району Харківської області. Він є стратегічним пунктом на підходах до Ізюму.

Раніше повідомлялось, що ООН оцінить наслідки російської війни проти України.

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08 09 2022 18:31
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