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Над створенням метавсесвіту для Facebook працюватимуть 10 тисяч осіб в ЄС

Ці інвестиції - вотум довіри до сили європейської технологічної індустрії та потенціалу європейських технологічних талантів
Американський IT-концерн Facebook має намір протягом наступних п'яти років працевлаштувати 10 тисяч осіб у Європейському Союзі для створення віртуального світу - так званого метавсесвіту (metaverse), в якому користувачі знаходяться та спілкуються у віртуальному просторі.
Над створенням метавсесвіту для Facebook працюватимуть 10 тисяч осіб в ЄС Фото: facebook
Про це повідомляють представники керівництва Facebook.
 
"Ці інвестиції - вотум довіри до сили європейської технологічної індустрії та потенціалу європейських технологічних талантів", - зазначили в компанії, підкресливши, що Європа має величезне значення для компанії.
 
Концерн Facebook вже розпочав тестування нового додатку віртуальної реальності для віддаленої роботи, який дозволяє користувачам за допомогою спеціальної гарнітури бути присутнім на нарадах у вигляді своїх аватарів. У вересні Facebook вже виділив 50 мільйонів доларів на створення метавсесвіту, над створенням якого вже працюють такі компанії, як багатокористувацька онлайн-платформа Roblox і створювач комп'ютерної гри "Fortnite" Epic Games.
 
Facebook оголосив про створення робочих місць в Європі в той момент, коли концерн перебуває в складному становищі.
 
Як повідомлялося, колишня менеджерка компанії Френсіс Хауген публічно звинуватила її керівництво в бажанні збільшити доходи завдяки інтересам спільноти.
 
Хауген пропрацювала в Facebook з 2019 року і таємно скопіювала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і аналітики компанії, на основі яких вийшло кілька критичних в бік соцмережі статей.
 
За її словами, контент, який викликає сильні емоції, притягує і утримує аудиторію, змушує користувачів проводити в соцмережі більше часу, приносить компанії в результаті більше грошей. Тому Facebook поширює величезну кількість подібного контенту - попри обіцянку боротися з дезінформацією і мовою ненависті, що завдають шкоду суспільству.
 
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18 10 2021 12:40
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