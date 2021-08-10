Цукерберг після масштабного збою Facebook потрапив на обкладинку Тime

Я був пов'язаний з компанією в перші дні її існування в якості радника і інвестора. З тих пір я і незліченна кількість інших людей змушували засновника Facebook Марка Цукерберга і головного операційного директора Шеріл Сендберг реформувати Facebook. Я спілкувався з ними в приватному порядку. Нічого не трапилося. Останні три тижні змінили правила гри. Відважна Френсіс Хоген змінила риторику про технологічну реформу, та домоглася більшого, ніж я та інші за роки зусиль

Журнал Time присвятив свою свіжу обкладинку Марку Цукербергу після нещодавного глобального збою соцмережі Facebook.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Інстаграм-сторінці Time.

"Я був пов'язаний з компанією в перші дні її існування в якості радника і інвестора. З тих пір я і незліченна кількість інших людей змушували засновника Facebook Марка Цукерберга і головного операційного директора Шеріл Сендберг реформувати Facebook. Я спілкувався з ними в приватному порядку. Нічого не трапилося. Останні три тижні змінили правила гри. Відважна Френсіс Хоген змінила риторику про технологічну реформу, та домоглася більшого, ніж я та інші за роки зусиль", - наводяться в описі під світлиною слова Роджена МакНемі, колишнього радника й інвестора Facebook.

Як відомо, у понеділок ввечері у роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій. Проблеми з підключенням до цих соцмереж тривали близько шести годин.

Також нагадаємо, що колишня менеджер Facebook Френсіс Хауген публічно звинуватила її керівництво в бажанні збільшити прибутки за рахунок інтересів спільноти. Хауген, як зазначається, пропрацювала у Facebook із 2019 року і встигла таємно скопіювати десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень та аналітики компанії, на основі яких вийшло кілька критичних у бік соцмережі статей. Хауген пішла з компанії в травні цього року, а у вересні подала анонімні скарги у федеральні правоохоронні органи, звинувативши Facebook у обмані своїх користувачів стосовно прогресу в протистоянні ненависті, насильству та дезінформації в Інтернеті. Після цього акції компанії Facebook впали до найнижчого рівня з червня.