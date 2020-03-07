Над Токіо пролетів яскравий метеор

Саме природне явище було зафіксовано близько 02:30 годині ночі

Яскравий метеор пролетів над японською столицею Токіо вчора вночі.

Про це повідомляє The Japan Times, зазначає "Укрінформ".

"Яскравий метеор перетнув небо над Токіо у четвер вночі", - йдеться у повідомленні.

При цьому багато людей заявили у соцмережах, що чули його вибух.

Саме природне явище було зафіксовано близько 02:30 годині ночі.

Як зазначили у Національній астрономічній обсерваторії, метеори спостерігають в Японії кожного місяця, проте, це рідкісне явище, коли люди можуть чути звуки від нього.

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