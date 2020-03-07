ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯскравий метеор пролетів над японською столицею Токіо вчора вночі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Над Токіо пролетів яскравий метеор
Саме природне явище було зафіксовано близько 02:30 годині ночі
Фото: Reuters
Про це повідомляє The Japan Times, зазначає "Укрінформ".
"Яскравий метеор перетнув небо над Токіо у четвер вночі", - йдеться у повідомленні.
При цьому багато людей заявили у соцмережах, що чули його вибух.
Саме природне явище було зафіксовано близько 02:30 годині ночі.
Як зазначили у Національній астрономічній обсерваторії, метеори спостерігають в Японії кожного місяця, проте, це рідкісне явище, коли люди можуть чути звуки від нього.
Читайте також: Над Марсом помітили зелений серпанок із "підсвіткою"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 07 2020 11:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Вчені надрукували штучне вухо під шкірою живої миші за допомогою біопринтера
- ВІДЕО Ілон Маск прокоментував вибух прототипу Starship
- ФОТО На космодром повернулася ракета Falcon 9, яка відправила астронавтів на МКС
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
No articles