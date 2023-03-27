Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту росії — розвідка Британії
Таку думку висловила в Британська розвідка.
В своєму Twitter.
В розвідувальному огляді Міноборони Британії за сьогодні написано, що 22 березня щонайменше 3 безпілотні надводні апарати і повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.
За повідомленнями з відкритих джерел, 1 надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження, а ще 2 знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.
У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся в кінці жовтня минулого року. Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральщик Іван Голубець та фрегат Адмірал Макаров.
Хоча нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об'єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, оцінили у британському відомстві.