Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту росії — розвідка Британії

Загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту росії.

Таку думку висловила в Британська розвідка.

В своєму Twitter.

В розвідувальному огляді Міноборони Британії за сьогодні написано, що 22 березня щонайменше 3 безпілотні надводні апарати і повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

За повідомленнями з відкритих джерел, 1 надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження, а ще 2 знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся в кінці жовтня минулого року. Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральщик Іван Голубець та фрегат Адмірал Макаров.

Хоча нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об'єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, оцінили у британському відомстві.