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Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту росії — розвідка Британії

27 березня 2023, 10:11
Надводні безпілотники несуть загрозу для Чорноморського флоту росії — розвідка Британії
Фото: rbc.ua
Загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту росії.

Таку думку висловила в Британська розвідка. 

В своєму Twitter.

В розвідувальному огляді Міноборони Британії за сьогодні написано, що 22 березня щонайменше 3 безпілотні надводні апарати і повітряний безпілотник намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

За повідомленнями з відкритих джерел, 1 надводний безпілотник зупинився через оборонні бонові загородження, а ще 2 знищили у бухті. Російські чиновники заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У відомстві нагадали, що попередній напад надводних безпілотників на Севастополь відбувся в кінці жовтня минулого року. Тоді, за повідомленнями, безпілотники пошкодили тральщик Іван Голубець та фрегат Адмірал Макаров.

Хоча нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди жодним військовим об'єктам, загроза з боку надводних безпілотників, ймовірно, продовжує обмежувати операції Чорноморського флоту Росії, оцінили у британському відомстві.

БезпілотникРозвідка Британіїфлот рф

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