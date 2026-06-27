Удари по Криму погіршили російську логістику – британська розвідка

Знищення та пошкодження поромів і об’єктів у Керченській протоці призвели до перебоїв.

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала серію українських ударів по тимчасово окупованому Криму та їхній вплив на російську військову логістику.

Про це йдеться в огляді, опублікованому на сторінці британського Міністерства оборони.

Зокрема, в огляді зазначається, що в ніч на 20 червня Україна завдала ударів по об’єктах у Криму та по переправі через Керченську протоку. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні склади та три автомобільні пороми.

За оцінкою британської розвідки, виведення з ладу трьох поромів «майже напевно» посилило вже наявні проблеми з постачанням на півострові. Наразі, як зазначається, спостерігаються перебої з постачанням пального та затримки на переправах.

Також нагадується, що після української атаки на Кримський міст у жовтні 2022 року росія запровадила обмеження: вантажівки можуть пересуватися лише поромами, тоді як легкові автомобілі, автобуси та частина залізничного транспорту використовують міст.

У березні та квітні 2026 року Україна також завдавала ударів по двох поромах, що забезпечують військову логістику, і, за даними огляду, вони, ймовірно, наразі перебувають у ремонті.

У звіті зазначається, що Україна дедалі активніше атакує російські логістичні мережі на окупованих територіях, використовуючи дрони та далекобійну зброю. Це, за оцінкою британської розвідки, також ускладнює роботу російської ППО навіть у добре захищених районах, зокрема в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, що днями у Криму і Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації.