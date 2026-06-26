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У Криму і Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації

26 червня 2026, 14:12
У Криму і Севастополі ввели режим надзвичайної ситуації
Це потрібно для забезпечення стабільного функціонування критично важливих сфер.

російська окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру в тимчасово окупованих Криму та Севастополі, пояснивши це необхідністю оперативно вирішувати питання економічного характеру.

Про це повідомив призначений рф губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За словами представника окупаційної адміністрації, режим НС має забезпечити "стабільне функціонування всіх сфер, від яких залежить життєзабезпечення людей", а також дозволить швидше ухвалювати рішення, пов'язані з економічними питаннями.

Інших деталей щодо причин запровадження режиму надзвичайної ситуації окупаційна влада наразі не навела.

Зранку 26 червня росія заявила про атаку дронів на москву, Тульську область і окупований Крим.

 
РосіяКримвійнанадзвичайний ситуація

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